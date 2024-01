Temperature troppo alte, sparisce la neve dalle cime del Gennargentu

Ciao, ciao neve: è durata poco la magia dei paesaggi imbiancati e fiabeschi, le temperature di questi giorni hanno fatto sciogliere sogni e speranze di chi sperava di passeggiare, o addirittura sciare, sopra i candidi fiocchi caduti dal cielo. L’immagine del Bruncu Spina coperto dalla neve è nuovamente solo un ricordo: erba un po’ ingiallita e tanta fanghiglia sono l’aspetto della vetta di Fonni ripresa dalle webcam di Baku Meteo: ben diverso da quello immortalato i giorni scorsi. Rimane, sempre ben visibile, l’impianto non in funzione, quello sempre al centro delle polemiche poiché realizzato e fermo, perennemente. Il richiamo della neve attira i turisti, il problema è che le temperature di questi giorni non sono proprio da clima rigido che è necessario ai minuti cristalli di ghiaccio aggregati fra loro in fiocchi per sopravvivere.

Anche se la neve è sparita, lo scenario che regala il Gennargentu è, comunque, sempre spettacolare: chi aveva prenotato in zona, in previsione di un bianco weekend, non rimarrà, quindi, di certo deluso.