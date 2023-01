Teatro Doglio presenta LA FAMIGLIA ADDAMS

Domenica 19 febbraio, alle ore 11 e alle ore 16, farà tappa al Teatro Doglio di Cagliari “ LA FAMIGLIA ADDAMS“, una commedia musicale d’altri tempi per grandi e piccoli.

È il secondo appuntamento di Teatro Doglio con il grande teatro per le famiglie, dopo il successo del Gruffalò, un’altra compagnia nazionale approda a Cagliari per la domenica di carnevale, la Compagnia della Corona, con un gruppo di personaggi tutto da ridere.

La prima apparizione di questa bizzarra famiglia risale agli anni trenta, quando Charles Addams pubblica una serie di vignette umoristiche sul settimanale The New Yorker, ma il successo sul grande pubblico arriva negli anni sessanta con la serie televisiva La Famiglia Addams, girata in bianco e nero e prodotta dal canale televisivo statunitense ABC.

Da questo momento in poi, i personaggi di Charles Addams hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi altri media come cartoni animati, lungometraggi, oltre a videogiochi, tra cui arcade game (il flipper più venduto della storia), giochi da tavolo, actionfigures, ecc.

L’adattamento per il teatro arriva dall’estro di Andrew Lippa, Marshall Brickman e Rick Elice, che firmano questa divertentissima musical comedy ha visto il suo esordio nel 2010 a Broadway con Bebe Neuwirth e Nathan Lane nei panni dei bizzarri coniugi Morticia e Gomez Addams.

In Italia è la maestria della Compagnia della Corona a riportare in scena le vicende paradossali e dense di black humour di questa sgangherata famiglia… d’altri tempi. A distanza di novant’anni, la famiglia di Charles Addams sente il bisogno di essere ancora raccontata rimanendo al passo con i tempi, è questo il caso della Compagnia della Corona che porta a Teatro Doglio una Mercoledì cresciuta che si è innamorata di Lucas, un ragazzo proveniente da una ordinaria, tipica e “normale” famiglia americana, e del genio di Tim Burton che porta sul piccolo schermo la serie Netflix “Mercoledì” con Catherine Zeta Jones nei panni di Morticia, in uscita proprio in questi giorni.

A Teatro Doglio andrà in scena una trama in cui Mercoledì è cresciuta e l’idea di sposarsi la preoccupa non poco: che reazione avrà sua madre alla notizia? Idea! Meglio confidare tutto a suo padre assicurandosi che mantenga il segreto.

Un invito a cena in casa Addams e il tradizionale “Gioco” porterà le due famiglie a…come dire… conoscersi meglio, ritrovandosi a confessare segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti.

Trattandosi della domenica di Carnevale, Teatro Doglio sarà lieto di accogliere i propri ospiti vestiti a tema Famiglia Addams, la maschera più bella vincerà un premio!

I biglietti per i due spettacoli al Teatro Doglio – alle ore 11 e alle ore 16 – sono in vendita nei canali di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari. Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il Box Office al numero 070657428.