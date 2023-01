Castiadas, lo sfregio: “Hanno cercato di rubare i faretti che illuminano il nuraghe”

Uno sfregio bello e buono contro l’arte e la cultura. A Castiadas, nel terreno di proprietà di Matteo Frau, qualcuno ha cercato di rubare i faretti installati per illuminare il nuraghe S’Ollastinu. I bulloni svitati e i danni agli impianti in ferro sono stati documentati dallo stesso Frau, che da mesi ha iniziato una proficua collaborazione con il gruppo ArcheoSarrabus per rendere visitabile e valorizzare ancora di più il nuraghe: “Con un gruppo di amici, in casa mia, nella mia proprietà, ci siamo impegnati senza chiedere nulla a nessuno e abbiamo ripulito uno splendido nuraghe. Con mio padre l’ho reso visitabile, creando i sentieri, speso di tasca nostra per renderlo visibile a tutti anche la notte, illuminandolo con dei fari a pannello solare, e poi c’è chi, per farti un dispetto o un furto, cerca di smontare i fari per danneggiarli o rubarli”, spiega Frau. Il giovane ha già riparato i danni e prova ad andare avanti.

“Resto senza parole e non capisco veramente fin dove possa arrivare la stupidità umana. Restate comunque dei pezzenti miserabili, siete lo schifo di questa società”.