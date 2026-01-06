“Tanti auguri Befana”, accompagnato da un fotomontaggio che ritrae Elly Schlein vestita come la più famosa e amata delle vecchiette.

Questo il post del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (Forza Italia) pubblicato qualche ora fa e che ha provocato subito reazioni e polemiche.

Tra i primi a mostrare sdegno per l’accaduto il giornalista Enrico Mentana. “Ma come può permettersi il sindaco di una città gloriosa e importante di postare i suoi auguri dando il volto della leader di un partito suo avversario alla Befana?”

Dritto e senza sconti il commento social di Caterina Conti, segretaria regionale del PD. Conti giudica il post come sessista e volgare. “Nel 2026 siamo ancora qui: il sindaco di Trieste Dipiazza che rappresenta la Segretaria nazionale del PD come una befana. Non è satira. Non è ironia. È mancanza di rispetto. Un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico che usa il body shaming come arma politica. Chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini sceglie invece di insultare e basta. E non fa ridere nessuno. Questo non è l’ennesimo scivolone di un Dipiazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli”.

Il fotomontaggio è già stato condiviso da moltissimi utenti. C’è chi commenta considerando il post soltanto ironico e ride di gusto e chi invece non condivide: “Un perfetto esempio di maleducazione, cafonaggine e volgarità”, scrive un utente. E chi parla di “caduta di stile”.