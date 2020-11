Screening a Gergei, tamponi low cost per tutti grazie al contributo delle associazioni

Gergei solidale: diverse associazioni del paese hanno contribuito all’acquisto dei tamponi, riducendo nettamente i costi. Domani, una giornata dedicata allo screening e, nello specifico, i minorenni effettueranno il tampone a costo zero, mentre a partire dal secondo componente nello stesso nucleo familiare il costo dello stesso sarà dimezzato a dieci euro.

“Uniti si arriva lontano, l’ho sempre sostenuto e in questi giorni ho avuto l’ennesima conferma” comunica il sindaco Rossano Zedda.

La situazione a Gergei rispecchia la criticità del momento, quella che quasi tutte le comunità devono fronteggiare, ossia la presenza di decine di casi di positività al Covid-19 e la messa in atto di norme e provvedimenti da parte del Comune per contrastare la diffusione del coronavirus. Attualmente sono 22 utenti in una struttura, 5 operatori, considerando i primi 5 casi, di cui uno dichiarato guarito, attualmente i numeri dei positivi corrisponde a 31.

“Siamo in attesa che l’ATS esegua il tampone ai contatti diretti dei positivi. L’attesa purtroppo è lunga, non ci sono colpe in questi casi e non si può parlare di cattiva organizzazione. Credetemi, ogni giorno mi confronto con medici e personale specializzato che sono stati chiamati a gestire questa situazione di emergenza. Sono uomini e donne che danno il massimo, con un carico di lavoro difficile da gestire e poche risorse. Io non posso che ringraziarli per il lavoro che svolgono con passione e dedizione”.

Per fronteggiare quindi la diffusione del Covid l’amministrazione comunale e l’associazione Pro Loco Gergei organizzano una giornata dedicata allo screening e Domani, 13 novembre, dalle ore 08:30 sarà possibile effettuare il tampone per la diagnosi covid-19.

“Sarò sincero con voi, avrei voluto garantire ai miei cittadini un servizio gratuito, ma il bilancio comunale, considerate le grosse spese sostenute durante l’anno, per il sociale, per le scuole e per tutte le situazioni critiche del nostro comune, non ha consentito l’impegno di questa somma a favore della prevenzione”.

“Vi invito comunque a fare un piccolo sacrificio, se è possibile, effettuate il test. Investiamo sulla nostra salute. È importante arginare il problema per evitare che la situazione possa degenerare”.

Ma è grazie a diverse associazioni di Gergei che si riuscirà a garantire una riduzione del costo a carico dei cittadini che hanno deciso di sottoporsi allo screening compilando il modulo di adesione.

“Mille volte grazie per la sensibilità che hanno dimostrato le diverse associazioni che hanno rinunciato a una parte del loro contributo a favore della prevenzione al Covid. Associazione Pro Loco Gergei,

Associazione tiro al volo arci Gergei, Associazione culturale Maist’e, Asd Sarcidano Agility team, Associazione sportiva, Circolo bocciofilo Gergei, Associazione Mario Cesare”.