Discoteche aperte in Sardegna, Zedda: “Video falso su di me, adesso querelo”

“Girano in queste ore notizie false e video tagliati ad arte sul mio intervento in Consiglio regionale durante la seduta dell’11 agosto durante la discussione sull’apertura delle discoteche. Ho intenzione di querelare i disonesti che hanno fatto e diffuso questi video”.

Così l’ex sindaco di Cagliari che nel propri profilo Facebook ha pubblicato la versione integrale dell’intervento in aula l’11 agosto.

“I soldi recuperati con le querele”, aggiunge, “saranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o strumentazione per gli ospedali”.

Il consigliere dei Progressisti è stato stuzzicato da Solinas su Repubblica. “La verità è che il presidente non ha il controllo della situazione, non solo in questo caso, ma su tutta la gestione della sanità in Sardegna”, ha replicato Zedda, “e continua a non rispondere sulla situazione disastrosa che affrontano le cittadine e i cittadini sardi, i malati, coloro che cercano il vaccino antinfluenzale, le persone chiuse in casa da settimane in attesa di tampone e dell’esito di questo, sulle difficoltà del personale sanitario che opera ogni giorno nei nostri ospedali”.