Tampone all’arrivo, test entro 48 ore o dieci giorni di quarantena: così Solinas prova a blindare la Sardegna

La Sardegna è in zona bianca, l’obbiettivo è mantenere una bassa circolazione dei contagi anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. E il presidente Christian Solinas sta affinando l’ordinanza che sarà valida sin dal prossimo lunedì otto marzo. Come riporta l’Ansa, infatti, Solinas starebbe pensando a tre proposte per chi arriva nell’Isola via mare o via cielo. Tutte, però, obbligatorie. O fare il tampone antigenico rapido nei porti e negli aeroporti, o il test entro due giorni in una struttura pubblica o privata riconosciuta e a spese del viaggiatore o, ancora, entrare in quarantena per dieci giorni. Da fonti interne alla Regione si viene a conoscenza del fatto che l’ordinanza potrebbe essere firmata già oggi, ma Solinas ha comunque oltre quarantott’ore di tempo per apporre la sua firma sul provvedimento che sarà valido da lunedì otto marzo. Insomma, da stasera in poi ogni momento è buono.

L’obbiettivo è evitare che i dati dei contagi Covid continuino a salire, in gioco c’è anche il “rischio basso” assegnato, sino alla settimana scorsa, dall’Iss, alla nostra Regione.