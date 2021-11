Super Green pass in zona bianca per le feste di Natale: dal 6 dicembre al 15 gennaio no vax all’angolo

Via libera all’unanimità al super Green Pass che entrerà in vigore dal prossimo 6 dicembre e resterà attivo fino al 15 gennaio. Una stretta che coincide con le festività natalizie, dunque, per salvare l’economia legata alle festività e per dare un segnale ben preciso, un premio per i vaccinati che potranno accedere ovunque e provare a mettere all’angolo chi non si è immunizzato, con la speranza che serva anche da spinta in direzione vaccino, appunto. Dal 6 dicembre i non vaccinati, con il tampone, potranno andare solo al lavoro. Per tutto il resto, andare al bar o ristorante, a cinema e teatro, in palestra o piscina o in albergo bisognerà essere vaccinati o guariti dal Covid. Insegnanti e poliziotti saranno obbligati a vaccinarsi, mentre la durata del certificato verde cala da 12 a 9 mesi