Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Suni e Tinnura, nella Planargia il primo festival musicale e poetico dell’Ovest “Silenzio, Silenzi”: la programmazione comprende inoltre, una mostra fotografica di Salvatore Ruggiu sui paesaggi, la flora e la fauna della Planargia, un concerto di chitarra dedicato al primo Novecento a cura di Andrea Niffoi e un concerto della corale di Suni diretta da Damiano Delogu.

Suni e Tinnura, Illuminati dall’orizzonte ovest e ispirati dal disteso paesaggio della Planargia, sono i luoghi che custodiscono i Silenzi capaci di connettere gli artisti protagonisti al SUN T Festival dell’Ovest.

La rassegna, articolata in 4 giornate (dal 20 al 23 giugno) tra Suni e Tinnura, intende osservare e raccontare il paesaggio musicale, letterario e poetico contemporaneo.

SUN T si candida a divenire un evento stabile con una rassegna concertistica di eccellente qualità e di meditate novità, il cui cartellone sarà costituito da grandi artisti impegnati nella ricerca musicale colta ed extra colta. Il carattere modulare del Festival, si oppone a qualunque barriera di tipo stilistica o formale a favore di proposte anche distanti tra loro.

Gli artisti, scrittori, musicisti e compositori, sono chiamati a ricercare attorno al Silenzio, tema di questa edizione.

Battista Giordano, responsabile con Luca Urgu della direzione artistica dichiara: “Abbiamo lavorato a un progetto di qualità ispirato al Silenzio, scomponendo la qualità dal glamour e la solidità progettuale dal brusio spettacolare, nella speranza di offrire un programma attento al contenuto che favorisca l’incanto e nel contempo la riflessione. All’interno del nutrito cartellone, vorrei segnalare il concerto in esclusiva per il Festival della grande pianista Silvia Cappellini Sinopoli, nome autorevolissimo e testimone di una famiglia musicale che ha inciso nella storia artistica del Novecento. La concertista, in duo con il violinista Carlos Garfias, presenterà una vasta letteratura e una composizione inedita scritta dal maestro Marco Sinopoli in prima assoluta al Festival”.

La rassegna è divenuta realtà grazie al convinto e imprescindibile sostegno delle amministrazioni guidate dal sindaco di Suni, Massimo Falchi, che dichiara: “Non c’è crescita che prescinda dalla conoscenza e il progetto del SUN T Festival fa di tutto per stimolarla” e dal primo cittadino di Tinnura, Piero Fadda, che afferma: “È una scommessa che ci sentiamo di giocare anche noi pensando alle nostre comunità resistenti e a chi ci sceglie anche per brevi soggiorni. Oggi abbiamo sicuramente uno strumento in più da offrire per lo sviluppo e la crescita dei nostri comuni”.

La prima edizione della rassegna presenta un cartellone ambizioso con quattro produzioni originali in esclusiva per il Festival: il recital della pianista Silvia Cappellini Sinopoli, in duo con lo straordinario violinista Carlos Garfias; il tributo a Gigi Riva, scritto da Luca Urgu e Adalberto Scemma; un omaggio al Silenzio, autori lo scrittore e magistrato Gilberto Ganassi, il compositore Battista Giordano con Daniela Di Fonzo al violino; a seguire “Il silenzio degli innocenti”, incontro pubblico con relatori Gilberto Ganassi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, Giovanna Borradori docente al Vassar College New York, i sindaci Piero Fadda e Massimo Falchi.

Chiusura domenica 22 con il convegno dedicato ad Antonio Simon Mossa compositore: relatori Pietro Simon Mossa (curatore dell’Archivio Simon Mossa) e Attilio Mastino, già Rettore dell’Università di Sassari. Seguirà il concerto dedicato alle musiche di Antonio Simon Mossa con la pianista Antonella Chironi, i violinisti Daniela Di Fonzo e Carlos Garfias.

Il coordinamento grafico è a cura di Pik, Raffaele Pichereddu.

IL PROGRAMMA DELLE QUATTRO GIORNATE

Giovedì 20 giugno

Alle 16.30 – Teatro Tinnura – Apertura del Festival con i saluti dei sindaci di Tinnura e Suni, Piero Fadda e Massimo Falchi.

17.15 – “Gigi Riva” Recitativo. Testo di Luca Urgu e commento di Adalberto Scemma, musiche di Battista Giordano.

18.30 – Ludoteca di Suni, inaugurazione mostra fotografica “Silenzio – Silenzi” di Salvatore Ruggiu.

20.00 – Suni, Chiesa di San Pancrazio – “La letteratura chitarristica del primo e secondo Novecento”. Concerto. Andrea Niffoi, chitarra. Musiche di M. Castelnuovo Tedesco A. Barrios Mangoré A. Tansman.

Venerdì 21 giugno

alle 10 – Tinnura, Teatro Comunale – “Il silenzio degli innocenti”. Incontro pubblico: relatore Gilberto Ganassi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, Giovanna Borradori docente al Vassar College New York.

interverranno i sindaci di Tinnura e Suni.

alle 20.00 – Suni, chiesa di San Pancrazio, in esclusiva per il Festival: “Il passato letto dal presente, il presente letto dal passato”. Recital. Silvia Cappellini Sinopoli, pianoforte – Carlos Garfias, violino.

Musiche di M. Sinopoli, F. Mompou, B. Bartok, F.M. Veracini, B. Giordano, J.S. Bach, G. Puccini.

Sabato 22 giugno

Alle 20.00 – Suni, Chiesa di San Pancrazio: “Aliquo terrarum”, produzione originale del Festival. Testo di Gilberto Ganassi, musiche di Battista Giordano. Voce recitante Gilberto Ganassi, Battista Giordano al pianoforte e Daniela Di Fonzo al violino.

Domenica 23 giugno

Alle 12 – Suni, Chiesa di San Pancrazio: Concerto Coro polifonico di Suni. Diretto dal maestro Damiano Delogu.

Dalle 17 – Teatro Comunale di Tinnura: Cantos de Planargia. La scoperta del Simon Mossa etnomusicologo e compositore. Relatori: Attilio Mastino, già Rettore dell’Università di Sassari, e Pietro Simon, responsabile dell’Archivio Simon Mossa.

Alle 18.30 – Teatro Comunale di Tinnura: Concerto delle musiche di Antonio Simon Mossa con Antonella Chironi al pianoforte, Carlos Garfias al violino, Daniela Di Fonzo alla viola, e l’Ensemble voci dal coro diretto da Silvio Carobbi.

Ingresso libero per tutti gli eventi.