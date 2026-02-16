Una domenica di ordinaria sporcizia a Su Planu. Una giornata di solito degrado e abbandono nel quartiere di Selargius dove la totale assenza del sindaco Gigi Concu, l’ultima volta si è visto in campagna elettorale, ha portato a risultati che sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei residenti: un quartiere dormitorio abbandonato, sporco, degradato. Guardate le immagini, anche nel video: cartacce ovunque, bottiglie in frantumi, vetri rotti sui marciapiedi e sporcizia accumulata negli spazi pubblici. Una avvilente cartolina scattata sotto i portici, dove negli anni ottanta è nato il primo centro commerciale all’aperto della zona e dove la situazione è quella che vedete. Nonostante il quartiere sia abitato soprattutto da famiglie e bambini, costretti a muoversi in un contesto considerato a rischio per la loro sicurezza.

Secondo quanto segnalato dagli abitanti, la situazione non sarebbe episodica ma protratta nel tempo. La percezione diffusa è quella di un’assenza di interventi risolutivi e di una manutenzione ordinaria ritenuta insufficiente a garantire condizioni decorose e sicure. Un ex quartiere gioiello trasformato da Concu in una inguardabile periferia.