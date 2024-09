“Su Mari”: dalle mani della ceramista asseminese Doriana Usai a quelle dei ministri del G7

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“C’è tutta Assemini nella stupenda opera d’arte elaborata dalla Maestra artigiana Doriana Usai” ha commentato Massimo Carboni.

“Su Mari”, è questo il titolo del piatto che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha voluto donare ai ministri del G7, tenutosi a Cagliari la scorsa settimana.

“Asseminese anche l’armonioso packaging, realizzato da Gianluca Collu, a cui Doriana si è rivolta”. L’arte che la città vanta di tramandare, ben conosciuta e ammirata anche oltre mare, un simbolo che mette in evidenza come la manualità e i lavori artigianali siano un patrimonio da custodire e valorizzare. Tra i maestri dell’eleganza dell’argilla trasformata in gioielli, spunta quella della famiglia Usai, un’arte tramandata di generazione in generazione; le prime notizie datate risalgono alla prima metà dell’ottocento. Doriana Usai rappresenta appunto la quinta generazione dedita alla lavorazione della ceramica artistica. “Cuore, studio, professionalità e capacità di fare sistema, dimostrano che la bacchetta magica esiste” aggiunge Carboni, che sottolinea l’importanza di questa tecnica pregiata che classifica la città come uno dei centri di maggior risalto in merito alla ceramica.