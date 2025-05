La consigliera Maria Francesca Congiu, Pd, ha ha inviato una formale richiesta a Locci per sollecitare una azione mirata al fine di intervenire, in particolar modo, su “via Giulio Cesare, via Cesare Cabras, via Porto Botte e via Riu Mortu, che versano in condizioni di grave degrado, con la presenza diffusa di buche, avvallamenti e tratti dissestati”.

“A seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e dopo aver effettuato un sopralluogo personale – afferma la Consigliera Congiu – ho constatato una situazione che rappresenta un serio pericolo per automobilisti e pedoni. È necessario un intervento immediato per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti.”

Per questo, la consigliera ha chiesto l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponga interventi immediati di manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie indicate.

“Confido nella sensibilità istituzionale del Sindaco – conclude Congiu – e nella sua attenzione verso le istanze della cittadinanza, affinché si possa intervenire senza ulteriori ritardi.”

Il Partito Democratico continuerà a monitorare la situazione e a farsi portavoce delle esigenze dei cittadini, con l’obiettivo di promuovere una città più sicura, vivibile e attenta al decoro urbano.