Se ne è andato oggi a Cagliari a 76 anni Nicola Grauso, editore e imprenditore sardo che non solo ha lottato contro un carcinoma ma anche per i diritti di tutti i malati in Sardegna raccontando la sua esperienza.

“Sono appena tornato a Cagliari, da Negrar, Verona, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Ho visto cose che molti umani , ingiustamente, non hanno ancora potuto vedere. Macchine sofisticate e splendide, dotate della tecnologia, di uomini che come noi da sempre crediamo nella fisica e nella intelligenza artificiale, affidate alle mani di persone votate alla missione”, aveva raccontato l’ex editore dell’Unione Sarda, fondatore di Videolina e che portò Internet in Italia con Video On Line. Fu anche assolto per il crac di EPolis, fondato nel 2004. Grauso ha utilizzato la sua grave malattia per lanciare un messaggio chiaro e che potesse restare nel tempo a favore di tutti coloro che affrontano il suo stesso, doloroso percorso.