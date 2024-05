Strade al buio a Monserrato, l’umidità e la pioggia mandano in blackout alcune tra le vie principali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A darne notizia sono i consiglieri di minoranza di Pauli Monserrato-La Svolta e 5 Stelle che hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini. Non è la prima volta che accade, la situazione è nota da tempo, ossia quella di una illuminazione pubblica compromessa. Basta un forte temporale, per esempio, e può accadere che i lampioni vadano in tilt causando non pochi problemi ai residenti e a tutti i cittadini che percorrono le vie e che, se a piedi, provvedono a illuminare il passaggio con l’ausilio dello smartphone. Non solo: secondo Zucca, Picciau, Cao e Portas per risolvere il problema è necessario un intervento radicale, ossia tagliare le strade e i marciapiedi compresi quelli di recente realizzazione.