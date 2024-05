Monserrato, l’accordo tra pubblico e privato passa in consiglio comunale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’accordo tra pubblico e privato passa in consiglio comunale: via libera per panini e patatine, un mega bricocenter e un discount alimentare davanti al cimitero. Non solo: nei terreni che si affacciano sulla 554, parcheggi, pista ciclabile, un parco a carico delle aziende e l’impegno che almeno la metà delle nuove assunzioni siano scelte tra i residenti di Monserrato. Una novità quella per la città dell’hinterland cagliaritano che, presentata durante l’ultima seduta istituzionale, tra i 26 punti all’ordine del giorno, è compresa nel programma integrato di riordino urbano. Una sinergia di forze e accordi tra il comune e le società investitrici, in via Cesare è stata individuata la zona da riqualificare. 6 sono i milioni di euro complessivi, 2 milioni per la parte pubblica e 300 mila euro di oneri di costruzione che entreranno al comune di Monserrato.

Non solo: per ciò che sarà possibile è stato richiesto il km zero che impegna a tutte le attività coinvolte di ricercare merci del territorio, promuovendo la sostenibilità e supportando i produttori locali. Questo progetto non è stato condiviso dalla minoranza che, durante la discussione di voto, ha fortemente espresso la contrarietà e non solo su questa questione, bensì su tutti gli argomenti affrontati in aula almeno sino a quando, per appuntamenti elettorali già programmati, hanno abbandonato la seduta durata ben circa 12 ore.