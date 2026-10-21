Storica sentenza per Sant’Antioco (e per la Sardegna): “usi civici”, vittoria dei cittadini e del Comune sulla Regione.

la gioia del sindaco Ignazio Locci: “Una battaglia di enorme rilevanza, che segna una svolta, portata avanti da alcuni cittadini di Is Pruinis (terre su cui gravava il vincolo) e sostenuta dal Comune, che ha scelto di stare al loro fianco con un ricorso autonomo, fondato sulle medesime ragioni giuridiche.

Gli usi civici sono diritti collettivi che gravano su determinati terreni, limitandone la disponibilità e l’utilizzo da parte dei proprietari. Con questa pronuncia, il Commissario per la liquidazione degli usi civici disapplica il vincolo e la determina regionale del 2005 che lo aveva apposto e dispone la cancellazione delle aree di Is pruinis dagli elenchi e dalle risultanze amministrative concernenti le terre gravate da uso civico del comune di Sant’Antìoco, segnando un passaggio fondamentale per i cittadini interessati e per il patrimonio comunale.

È un risultato di enorme rilevanza per Sant’Antioco, destinato ad aprire una riflessione sull’intero sistema utilizzato dalla Regione Sardegna per l’apposizione degli usi civici nell’Isola.

Ringrazio i cittadini che hanno portato avanti questa battaglia, l’avvocato Enrico Spinas e l’avvocato Lorenzo Locci per il lavoro svolto a tutela delle ragioni dei cittadini del Comune.

Adesso ci auguriamo che la Regione non impugni il provvedimento. Questa pronuncia, infatti, può segnare un punto di svolta per Sant’Antioco e, in previsione, per l’intera Sardegna”.