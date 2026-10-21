Il presidente di CTM Fabrizio Rodin, il direttore generale Bruno Useli, il direttore generale Silvano Angius hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni degli studenti delle scuole superiori e universitarie, insieme agli assessori del Comune di Cagliari Giulia Andreozzi e Yuri Marcialis per confrontarsi sulle esigenze di mobilità degli studenti.

Dal dialogo sono già arrivati i primi interventi concreti:

Linea 10S, potenziamento che collega Magistero a piazza Repubblica.

Linea 17S, potenziamento che collega Selargius al Liceo Pitagora.

Linea 5S, potenziamento che collega via Roma a via Cadello.

È stato inoltre potenziato il servizio delle LInea 8 nelle ore di punta da Pirri.

“CTM”, spiega la società, “prosegue il lavoro insieme a studenti e istituzioni per individuare nuovo interventi e rispondere sempre meglio alle esigenze di mobilità dei giovani. Migliorare il trasporto pubblico significa significa ascoltare chi lo vive ogni giorno”.