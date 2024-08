Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sting, Roy Paci, Cccp: in un sabato stupendo la Sardegna riscopre la magia dei grandi concerti. Il 72enne ex leader dei Police ha letteralmente incantato il pubblico della Forte Arena col suo repertorio pieno di perle e con una carica e una grinta eccezionali. Ad Alghero oltre 5 mila persone, il popolo della sinistra, impazziti per lo show dei Cccp fedeli alla linea, con lo smalto e la musica graffiante di sempre. L’Isola riscopre la bellezza dei grandi concerti e di come ogni forma di turismo, anche quello interno, ne possa beneficiare. Dopo il grandissimo siuccesso di Renato Zero, la Forte Arema che il 10 agosto ospiterà i Pooh si è confermata al momento la sede migliore per i grandissimi cantanti. Aspettando che Cagliari recuperi il suo spazio alla Fiera, che possano tornare anche i concerti rock, dopo 5 anni di degrado assoluto della cultura senza neanche uno spazio all’aperto degno di ospitare almeno diecimila persone. Ieri la musica ha lanciato un grande messaggio: l’Isola può non stare fuori dai grandi circuiti nazionali e internazionali dei concerti, un settore da sempre sottovalutato nelle proiezioni turistiche.