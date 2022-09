Stikky è scomparso a Barraccamanna, l’appello a Radio Zampetta Sarda per ritrovarlo

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA:” SCOMPARSO STIKKY A BARACCAMANNA”.

AIUTIAMO A RITROVARLO!

L’appello accorato di Patrizia per ritrovare il suo adorato gatto:

Ciao sono Stikky Niky 01/09/2022 mi sono allontanato da casa cosa che non faccio mai, da Cagliari Baraccamanna, via dei Ciclamini.

Ho 11 anni sono un maschietto e sono castrato!

Ho gli occhi verdi, ma purtroppo per una congiuntivite che stavo curando ho l’occhio destro chiuso!

Europeo ( bianco e nero)

Di statura esile, sono simpatico e docile, non miagolo come tutti gli altri gatti ho un vocione rauco!

Ho il pancino rasato perché ho fatto un’ ecografia!

Offro ricompensa per chi riuscisse a trovarlo..

Contattatemi al 3926442797 Patrizia grazie a tutti

