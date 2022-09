Sterilizzazioni a Flumini, “Zampe Matte” apre una raccolta fondi

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA :” FLUMINI STERILIZZAZIONI A TAPPETO, ZAMPE MATTE APRE RACCOLTA FONDI.

La situazione del randagismo felino sta mettendo in ginocchio tutto il mondo del volontariato, a lanciare un grido d’ aiuto è la presidente Antonella Zonca dell’ Associazione Zampe Matte Onlus:

” Ho deciso di portare avanti una campagna di sterilizzazione nel territorio di Flumini. Diversi anni fa, precisamente 9 avevo fatto una campagna di sterilizzazione a tappeto di circa 72 femmine, oggi la situazione è decisamente drammatica nonostante gli sforzi per contenere la problematica da parte di chi è sensibile a questa grave piaga”.

La Zonca con la sua associazione è molto attiva sul territorio di Quartu, ma sradicare del tutto il randagismo felino è un’ impresa titanica.

Ci parla di situazioni al limite, di anziani che accolgono tanti gatti non sterilizzati per poi abbandonarli quando la situazione diventa ingestibile, da qui nascite incontrollate che nel giro di pochissimi mesi vanificano tutti gli sforzi fatti per cercare di azzerare i numeri.

L’ associazione all’ attivo ha quasi 400 gatti tra rifugio e gatti di strada, le spese sono tantissime.

Sono gradite donazioni di pappe, coperte e farmaci.

Per qualsiasi info, potete contattare previo messaggio whatsapp il +39 335 146 7414

Per chi volesse contribuire a sostenere l’ Associazione Zampe Matte Onlus per finanziare le sterilizzazioni, può contattare direttamente la dr.ssa Troya Daniela a Cagliari oppure con una donazione:

Poste Pay:

4023 6010 2648 9633

Zonca Raimondo

C.F. ZNCRND67L19B354V

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

[email protected]

