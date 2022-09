Sant’Anna Arresi, auto si schianta su un costone roccioso: muore un 26enne

Drammatico incidente sulla Provinciale 70, verso l’una di notte, a Sant’Anna Arresi. Un’auto, una Bmw nera, con a bordo quattro giovani, per cause ancora da accertare ha sbandato ed è finita contro un costone roccioso. L’impatto, violentissimo, si è purtroppo rivelato fatale, come si apprende dalla centrale operativa dell’Areus, per un ventiseienne di origine rumena, Daniel Teodor. Il giovane è morto per le gravissime ferite riportate: i soccorritori del 118, intervenuti con tre ambulanze, alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. Feriti gli altri tre passeggeri, due ragazzi e una ragazza, trasportati al Sirai di Carbonia e al Ss. Trinità e Brotzu di Cagliari in codice rosso per dinamica: le loro condizioni, col passare delle ore, si sono stabilizzate e non risultano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Carbonia, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire le esatte cause dello schianto: al momento non viene scartata nessuna ipotesi, l’unica certezza è che chi si trovava alla guida ha fatto tutto da solo, non risultano infatti coinvolte altre auto. I militari hanno già inoltrato tutte le informazioni in loro possesso al magistrato di turno.