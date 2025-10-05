Proprio nel giorno in cui si è parlato del vertice fra il Sindaco Zedda e l’Anas per fare rotatorie negli incroci nella 554 ecco che al semaforo accade un ennesimo schianto nella notte che poteva essere una tragedia.

Ancora una volta c’è almeno un ferito ma l’incidente ripropone il dibattito su questa strada estremamente pericolosa e la sicurezza che troppo spesso manca sulle strade sarde. Basta un niente, una segnaletica mancante o una precedenza non data e il dramma è dietro l’angolo.

Sul posto gli operatori del 118 con in ambulanza e le forze dell’ordine.