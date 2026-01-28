Voleva “rimettersi alla volontà di Dio” . Questa la spiegazione fornita dal 47enne barese che- come riportano i media pugliesi- ha staccato le apparecchiature che tenevano in vita la madre, malata oncologica. I fatto risalgono allo scorso 15 dicembre, quando l’infermiera che curava in casa la signora si è accorta che i tubicini e i sondini collegati ai macchinari erano staccati.

A quel punto sono stati allertati gli operatori del 118 che hanno trasportato la signora in ospedale. L’uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, aveva l’obbligo del braccialetto elettronico e divieto d’avvicinamento. Il 47enne non lo ha accettato ed è stato arrestato per tentato omicidio.