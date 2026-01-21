Sport in lutto a Settimo San Pietro, addio a Livio Cannas, uno dei fondatori e Presidente per tanti anni della Settimese Calcio.

Si è spento questa mattina l’uomo che attraverso lo sport ha donato tanto alle generazioni di ragazzi che si sono susseguite nel campo da calcio, “a cui ha donato una straordinaria passione” ricorda il sindaco Gigi Puddu a nome dell’amministrazione comunale.

Tanti i messaggi di cordoglio che da ore si susseguono sui social: “Grazie perché coi tuoi valori sei stato come un padre per tutti noi ragazzini. Il tuo aeroplanino ad ogni gol era pura gioia. Vola in alto Presidente”. Domami l’ultomo saluto all’indimenticabile Presidente.