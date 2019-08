Spettacoli Internazionali gratuiti alla “Festa del Gusto” a Pula

Inizia mercoledì 7 Agosto in Piazza Dante (angolo via Tigellio) la Festa del Gusto internazionale a Pula. Si inizia con l’allegria dei travolgenti balli latino americani dei cubani Felix Chatterlain e Carlos Montes.

Giovedì, è la giornata del Brasile con la samba dei ballerini di Rio De Janeiro Maria e Momo Factum. Venerdì chiusura spettacolo con il country made in U.S.A a cura degli apprezzatissimo MUSIC ROW DISTRICT e il corpo di ballo TEXANS COUNTRY DANCE SARDEGNA della maestra Argentina Faganio. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Un grande appuntamento a Pula, da mercoledì a VENERDI’ prossimo, dal 7 al 9 agosto 2019 per conoscere il meglio della cucina italiana e internazionale in formato ” street food”. DA NON PERDERE IL MAIALETTO SARDO, ma anche il meglio della cucina toscana, con la mitica FIORENTINA, ma anche la trippa e la pappa col pomodoro in un poderoso stand lungo ben 13 metri; e poi c’è la FOCACCERIA LIGURE che spazia fino alla pasta al pesto tradizionale e al pesce fritto; e che dire della PUCCIA salentina di Zi Esterina? E poi il meglio della TRADIZIONE SICILIANA, dal panino con la milza del quartiere di Ballarò di Palermo agli strepitosi arancini e ai cremosissimi cannoli siciliani e ai dolci dei maestri pasticceri Accetta; e poi gli arrosticini, i bomboli alla crema e le sfogliatelle da Napoli.