Una festa di compleanno tramutata in una doppia tragedia in una villa di via Vincenzo Bellini a San Gregorio, vicino Catania. La villa era gestita da un imprenditore di 62 anni, Natale La Verde, e ogni tanto veniva concessa per eventi e feste. Durante la serata sarebbe scoppiata una lite tra alcuni presenti e il gestore della sala eventi, nel tentativo di riportare la calma, avrebbe inizialmente cercato di placare gli animi, per poi estrarre una pistola, una rivoltella 357 magnum, legalmente detenuta, ma senza autorizzazione a portarla con sé. L’uomo ha esploso alcuni colpi a scopo intimidatorio per interrompere la rissa. A quel punto sarebbe intervenuto anche il figlio 23enne dell’imprenditore Carlo per fermare il padre, quando un colpo lo ha raggiunto, ferendolo mortalmente. Ferito anche un altro ragazzo 31 anni, attualmente ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, che hanno fermato il 62enne per omicidio. Il personale della Sezione operativa della compagnia di Gravina, insieme alla Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, sta eseguendo i rilievi tecnici per ricostruire l’accaduto.