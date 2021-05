Spaccio di marijuana a Villacidro, denunciato un giovane operaio.

Ieri a Villacidro, in via Borsellino, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un operaio 26enne del luogo, incensurato. A seguito di una perquisizione personale, poi estesa anche alla sua abitazione, il giovane è stato trovato in possesso di 2,4 grammi di infiorescenze di marijuana, di un trita-erba e di un bilancino di precisione, sintomatico di una probabile attività di piccolo spaccio. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed è debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.