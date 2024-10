Spaccio di droga a Selargius, 65enne in manette

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri di Selargius hanno arrestato in flagranza un disoccupato di 65 anni, residente in paese. L’indagato, già noto alle forze di polizia, è stato fermato mentre usciva dalla propria abitazione e trovato in possesso di una significativa quantità di sostanza stupefacente.

L’operazione è frutto di un accurato lavoro di conoscenza del territorio e di osservazione delle dinamiche locali. I militari da tempo avevano raccolto diverse segnalazioni e voci che circolavano in paese sul conto dell’uomo, indicato da alcuni come coinvolto in attività di spaccio. Queste informazioni li hanno spinti a intensificare il monitoraggio della zona e a organizzare servizi mirati di appostamento.

Dopo una serie di appostamenti nelle vicinanze dell’abitazione del sospettato, è stato pianificato l’intervento diretto e così, la scorsa notte, l’uomo è stato fermato proprio mentre usciva per incontrare potenziali acquirenti.

Durante la perquisizione personale e successivamente quella domiciliare, i carabinieri hanno trovato oltre 500 euro in contanti, 35 grammi di hashish, una bilancia elettronica di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento. Tutti questi elementi sono stati sequestrati come prova dell’attività illecita.

L’epilogo dell’operazione è stato il sequestro dello stupefacente e del denaro e l’arresto del 65enne, che ora si trova presso il Tribunale per il giudizio con rito direttissimo.