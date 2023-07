Spaccio di cocaina in casa a Selargius, arrestato un 30enne.

Stanotte a Selargius, alle 2 circa presso un’abitazione privata in via San Martino, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 30 anni, molto noto per pregresse vicende giudiziarie. I militari, acquisita la segnalazione da una fonte confidenziale, hanno organizzato un servizio dedicato nel corso del quale, dopo aver fermato un acquirente mentre usciva dall’abitazione monitorata in possesso di stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare 6 di cocaina, 1 bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 220 euro in banconote di piccolo taglio. L’arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.