Assemini, il sottopassaggio è allagato e spunta anche un rospo: impraticabile per i pedoni non dotati di alti stivali in gomma ma ottimo habitat per gli animali che vivono in ambienti umidi.

Il sottopasso in questione è quello di via Carmine e a immortalare il rospo saltellante è un residente. Una serata piovosa in tutto il Sud Sardegna, quella di ieri, l’acqua tanto attesa da cielo ha fatto nuovamente la sua comparsa e con essa anche i disagi che si presentano dopo, pressoché, ogni acquazzone. Tra questi i sottopassaggi della città che si allagano. Una problematica presa ampiamente in carico da Comune e per la quale c’è il massimo interesse al fine di rendere sempre usufruire i collegamenti sotto i binari da una parte all’altra della città.