Adozione del cuore per Ice, il cane che piange dentro i box

ICE ha trovato una pensione a Livorno, con del personale qualificato che lo aiuterà nel suo nuovo percorso a contatto con i suoi simili e umani. È un cane dolcissimo ma non è stato abituato a convivere con tutti. Rossella e Paola, sono le volontarie che si stanno occupando di lui già da un po’. Il proprietario per lavoro si è dovuto trasferire e a malincuore non potendo portarlo con lui ha chiesto aiuto. Per aiutare ICE, l’ iban èil seguente: IT83F0760105138247059947064 intestato a Paola Gala

Aiutateci ad aiutarlo…

Inoltre per Ice si spera di trovare una bella adozione centro/ nord Italia.

Ha 6 anni, per eventuale adozione non è compatibile con cani maschi, con le femmine si, non con gatti. Bravo e affettuoso con le persone.

Per chi lo volesse vedere per l’adozione si trova al NEW DOG’S GARDEN a Livorno

Tutte le Info al

+39 388 165 3222

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove