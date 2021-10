Sos dall’associazione Zampe Matte Onlus di Quartu: “Abbiamo bisogno di coperte e cibo umido per i gatti”

SOS DALL’ ASSOCIAZIONE ZAMPE MATTE ONLUS DI QUARTU SANT’ELENA: “ABBIAMO BISOGNO DI COPERTE E CIBO UMIDO PER I TANTISSIMI GATTI E DI VOLONTARIE PER LA RACCOLTA ALIMENTARE.”

Antonella Zonca, presidentessa dell’ Associazione Zampe Matte Onlus, lancia un appello a Radio Zampetta Sarda:

” Con l’ inverno alle porte abbiamo bisogno di coperte per i tanti gatti del rifugio bisognosi, col cambio di stagione i più fragili si sono raffreddati, quindi è di fondamentale importanza creare degli ambienti ben protetti, se avete coperte che non usate siamo ben felici di riceverle in dono. Abbiamo bisogno di cibo umido, i gatti tra rifugio e colonie sono circa 400 è davvero difficile garantire i pasti con regolarità.

Chi volesse fare una donazione può contattarmi al +39 335 146 7414

Si cerca la collaborazione di volontarie per la raccolta alimentare al Conad di Quartu di via Marconi, che facciano 2 turni, 3 ore sabato 9/13 e 13/17 è un grandissimo aiuto per noi.

Per donazioni, anche se di poco l’ unione fa la forza.