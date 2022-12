Sos a Radio Zampetta Sarda, spariti 2 gatti da una colonia: chi li ha visti?

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA;SESTU, SPARITI DUE GATTI DI UNA COLONIA.

CHI LI HA VISTI?

L’appello di Marcella, volontaria di Sestu per ritrovare Duchessa e Nerone:

“Salve a tutti, sono spariti dalla mia colonia Duchessa e Nerone.

La mia Duchessa è una gatta sterilizzata, manca dall’ 8 luglio, da Via Basso 29 Sestu.

Duchessa ha la punta dell’ orecchia leggermente spuntata.

Mentre il 15 novembre è sparito Nerone, sempre da via Basso 29.

È stato anche castrato, quindi non capisco la sua sparizione. Nerone era stato investito, una ragazza lo ha soccorso, è stato ricoverato per 3 settimane.

Come si è ripreso sono andata a riprenderlo, sapevo che poteva riabbracciare i suoi amici di colonia, che lo hanno riconosciuto e accolto.

Il giorno successivo sotto casa non c’era più.

Per qualsiasi informazione contattatemi al numero 3398461727 Marcella

