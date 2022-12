Meteo Casteddu, dicembre anomalo sulla Sardegna: poche nuvole ma niente freddo o pioggia

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 21 dicembre. In tutta l’Isola il cielo sarà al mattino poco nuvoloso con nubi in rapido aumento dal pomeriggio favorite dalle correnti umide. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Entriamo nei dettagli con gli esperti di 3b Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata con qualche addensamento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà poco nuvoloso al mattino con nubi in progressivo aumento dalle ore pomeridiane. Sono previste deboli piogge in serata. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo su 3b Meteo per la provincia di Oristano dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in progressivo aumento che renderanno la serata molto nuvolosa con deboli piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento al pomeriggio e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 6°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Persistono dunque le giornate umide e più fresche rispetto a qualche giorno fa, ma la Sardegna è comunque rimane una delle regioni meno fredde d’Italia. Continueremo a tenervi aggiornati su Radio Casteddu Online ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.