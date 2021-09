Sos a Radio Zampetta Sarda per Morgan, il gattino di un anno e mezzo smarrito a Sestu

Smarrito dal 5 settembre, nei pressi di Via Monserrato – Via Livorno – Via Venezia a Sestu. Si chiama Morgan, ha 1 anno e mezzo, è nero con zampe e petto bianco. Ha il collare rosso antipulci e il collare dorato con la targhetta con nome e telefono. Se qualcuno l’avesse visto o preso mi contatti per favore. 3395020735. Grazie

Aiutiamo con le condivisioni per ritrovare Morgan.

