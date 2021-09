Uta, arrestato un 35enne per maltrattamenti in famiglia: l’operazione dei carabinieri

Uta, arrestato un 35enne per maltrattamenti in famiglie: l’operazione dei carabinieri. L’11 settembre, i Carabinieri della Stazione di Uta hanno arrestato un 35enne del luogo, con pregiudizi di polizia e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in ottemperanza all’ordine di sospensione provvisoria della misura alternativa del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che ha disposto la traduzione dell’uomo presso la casa circondariale di Uta dove dovrà espiare la pena residua di 9 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.