Sos a Radio Zampetta Sarda per due fratellini a Flumini

ADOZIONE DEL CUORE PER UN FRATELLINO E UNA SORELLINA SOPRAVVISSUTI ALLA FAME.

A radio zampetta sarda un altro SOS per un nucleo di gatti alla fame a Flumini.

Di 6 cuccioli 4 sono morti perché la mamma gatta non aveva abbastanza latte, si sono salvati queste 2 meraviglie, un maschietto e una femminuccia di quasi 3 mesi.

Sono dolcissimi e bisognosi dei primi trattamenti antiparassitari.

Noi di radio zampetta grazie a qualche donazione di cibo siamo riusciti a dare una scorta di pappe per circa una settimana, ma hanno bisogno di antiparassitari e di essere nutriti in modo adeguato.

I gatti sono quasi tutti docili e adottabili, se volete salvarli contattate il +39 327 789 4525.

Adozioni responsabili, vita in sicurezza.

Purtroppo la ragazza che ha segnalato la situazione a breve lascerà la casa e questi gatti saranno destinati a una tragica fine.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

