Coco si è smarrito a Geremeas, sos per ritrovarlo

ALLA RICERCA DI COCO, SMARRITO A CALASERENA, GEREMEAS.

RICOMPENSA A CHI LO RIPORTA A CASA.

L’ appello accorato a radio zampetta sarda di Cristina alla ricerca del suo Coco, ormai disperso dal 27 luglio.

Invitiamo di segnalare qualsiasi avvistamento di gatti simili anche in zone diverse:

“Coco è scomparso il 27 luglio 2023 al Calaserena Geremeas,

la mia partenza è imminente e il mio Coco è ancora disperso.

Chi lo vede è pregato di cercare di avvicinarlo e prenderlo, è molto impaurito e affamato.

Offro ricompensa per il suo ritrovamento.

Se non lo vedete potete contribuire condividendo l’appello e segnalando subito eventuali gatti simili a Coco possibilmente con una foto, anche se in zone diverse e senza collarino.

I contatti di riferimento sono

349 6362 650 Cristina

348 0941 632 Redazione Radio Zampetta Sarda

Ricordo anche il gruppo fb “ALLA RICERCA DI COCO” per restare aggiornati sugli sviluppi e fare segnalazioni di avvistamenti.

Il buon esito delle ricerche dipende da tutti noi.

Coco è un gatto domestico di 2 anni, castrato, con microchip, tigrato nero e marrone, collo bianco, zampe anteriori bianche a metà, zampe posteriori tutte bianche, coda lunga e cuscinetti rosa.

Al momento della scomparsa indossava anche collarino con gps e medaglietta con nome e mio numero di telefono.

Possibile lo abbia perso tra la vegetazione.

Grazie a chi ci aiuterà anche con una condivisione.”

