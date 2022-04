SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER CELESTE, SMARRITO A DECIMOMANNU DA VIA TRENTINO.

CONDIVIDIAMO!

Celeste si è smarrito in zona via Trentino a Decimomannu. È un gatto anziano di 14 anni e non ha più un buon senso dell’orientamento, inoltre è abituato a stare dentro casa. È molto docile e si fa avvicinare da chiunque. Se qualcuno l’ha visto o ha notizie mi contatti immediatamente.

Per qualsiasi segnalazione contattate il +39 342 584 6412

Se lo avvistate cortesemente state in sua compagnia fino al nostro arrivo, grazie.

