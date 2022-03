Sos a Radio Zampetta Sarda: il padrone è molto malato, si cerca una famiglia per Zazy

SOS A RADIO ZAMPETTA:” IL PADRONE SI AMMALA DI TUMORE, SI CERCA UNA FAMIGLIA PER LA SUA ZAZY.”

L’ appello di Ignazia Saddi :

“Vi sto contattando per aiutare un ragazzo che purtroppo ha iniziato cicli di chemioterapia e non può più occuparsi della sua Zazy.

Zazy ha un anno e nove mesi, é vaccinata e microcippata ed è una Pitt Red Nose e ha un ottimo carattere.

Info al 3294786228

