Sos a Radio Zampetta Sarda: Ciccio è scomparso da una settimana a Cagliari

SOS PER CICCIO, SCOMPARSO DA CAGLIARI, DA UNA SETTIMANA.

SEGNALATE QUALSIASI AVVISTAMENTO O SE LO AVETE PRESO FATECELO SAPERE.

L’ appello di Giustino Claudetti per un gatto della sua colonia, scomparso da una settimana.

Il gatto si chiama Ciccio è molto affettuoso e potrebbe essere stato preso da qualcuno,anche se io temo che sia stato vittima o di un incidente o dell’aggressione di qualche cane lasciato senza guinzaglio.

Il gatto ha circa 10 anni.

le vie interessate sono soprattutto via Monteverdi e via Canepa, comunque le vie adiacenti la via Palestrina.

Info al 3930141269

