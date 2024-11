Sono di Quartu e Sinnai i tre giovani che sabato notte hanno aggredito una famiglia in via Mameli: ecco i nomi degli arrestati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Sono di Quartu e Sinnai i tre giovani che sabato notte hanno aggredito una famiglia in via Mameli: Stefano Marcialis, 32 anni, Nicolò Congia, 23, e Davide Matteo Battocchia, 19. 70 giorni di prognosi per il capofamiglia, 50 anni, ricoverato al Santissima Trinità, ferite importanti anche per il figlio di 24 anni e lievi per la mamma, 40 anni. Un sabato notte che stava per finire in tragedia quello appena trascorso, “per questioni legate alla viabilità”: una famiglia picchiata, con violenza, l’intervento da parte della polizia è stato immediato, sul posto anche le ambulanze che hanno soccorso i feriti. Intanto gli aggressori si erano dileguati, ma qualcuno aveva segnalato la targa: intercettati poco dopo, sono stati, poi, arrestati.

Intanto non si placano le polemiche per quanto accaduto, i residenti di Stampace, da tempo, protestano per una situazione che mette al centro dell’attenzione pericoli e degrado. Una sicurezza che vacilla, insomma, si punta il dito anche contro i locali che non rispettano le regole: dalla somministrazione di alcol ai minori alla discoteca non autorizzata.