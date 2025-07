Un grido d’aiuto arriva da Soleminis, dove Catiuscia Meloni, 44 anni, e il suo compagno di 49, si trovano in una situazione sempre più difficile. “Stiamo attraversando un periodo di criticità – racconta Catiuscia – purtroppo abbiamo perso il lavoro e abbiamo un affitto da pagare di 500 euro al mese. Siamo indietro di 2000 euro e il padrone di casa ci ha dato l’ultimatum. Ora rischiamo lo sfratto e stiamo soffrendo tantissimo per questa situazione”. Una storia che purtroppo non è isolata. “Come noi – aggiunge – tante persone hanno questo problema. Abbiamo chiesto aiuto a tutti: chiesa, comune, istituzioni. Ma senza ottenere risposte”. “Siamo disposti a fare qualsiasi lavoro”, spiegano. “Ci serve solo qualcosa che ci permetta di andare avanti, anche solo un minimo di sostentamento per non perdere il tetto sopra la testa”. Oggi la priorità è una: riuscire a saldare l’affitto arretrato ed evitare lo sfratto. Da qui l’appello lanciato dalla coppia: “Chiunque possa aiutarci economicamente, anche con poco, ci darebbe un’enorme mano. Chiediamo solo una possibilità per non finire per strada”.

Iban: IT75U3608105138284651784662