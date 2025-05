Un mezzo che si aggiunge alla flotta dell’associazione di volontariato che ogni giorno si prodiga per il bene di tutti: ecco la presentazione ufficiale della macchina che potrà essere utilizzata per effettuare interventi sanitari, dai più urgenti a quelli di routine. In un periodo storico in cui le criticità sono pressoché all’ordine del giorno, è fondamentale il contributo e l’ausilio di chi mette a disposizione le proprie competenze per aiutare chi più ne ha bisogno, anche solo per raggiungere il presidio ospedaliero per una visita programmata. “Un traguardo importante, raggiunto grazie al contributo dei volontari e della popolazione a cui vanno i ringraziamenti da parte di tutta l’Amministrazione comunale” ha espresso il sindaco.