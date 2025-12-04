All’istituto comprensivo di Su Planu i termosifoni non sarebbero ancora entrati in funzione per un guasto alla caldaia: “Le temperature degli ultimi giorni sono per fortuna più miti ma si lamentano che a scuola hanno freddo” spiega un gruppo di genitori a Casteddu Online.

Non è un fatto isolato: molti istituti di Cagliari e hinterland hanno avuto dei disguidi con l’impianto di riscaldamento, pezzi da sostituire che richiedono del tempo per arrivare in Sardegna costringono gli studenti a seguire le lezioni con sciarpe e maglioni.

Quello di Su Planu è l’istituto che accoglie i bimbi delle elementari, i più piccoli, insomma. I genitori sperano che la situazione in via Ariosto possa evolversi positivamente in breve tempo.