Sestu sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo: nemmeno 5 anni, è morto soffocato per colpa di un boccone andato di traverso. La comunità si stringe a papà Stefano e mamma Eleonora, “vi siamo vicini in questa tragedia”. Dalle prime ricostruzioni emerse il piccolo stava mangiando quando il boccone gli ha ostruito le vie respiratorie. I genitori hanno tentato con le manovre di liberarlo ma nemmeno l’arrivo dei soccorritori è stato sufficiente per salvare la vita al piccolo.

“Che disgrazia. Povero bambino e povera famiglia, ci stringiamo al loro dolore immenso”, si legge tra i tanti commenti che in queste ore scorrono sui social.