Sinnai, “prove” di ecocentro in via delle Ginestre

Prove di ecocentro in via delle Ginestre: un divano letto che non serve più è stato smontato e abbandonato accanto a una abitazione, ben in vista. “Così non va bene, abbiamo tutti ragione per il disagio che si sta creando però, in tal maniera, rischiamo di passare dalla parte del torto” commenta un residente. Le discariche abusive prolificano non solo nelle periferie e nelle campagne del paese bensì anche nel centro abitato: la questione dell’ecocentro ancora chiuso è la motivazione anche se l’inciviltà di pochi è la vera ragione. Il deposito dove poter conferire gli ingombranti dovrebbe entrare in funzione a breve, ma intanto c’è chi proprio tempo di aspettare non ne ha più e decide per il “fai da te” più tradizionale, ossia abbandonare gli scarti dove capita. Ma l’arte di arrangiarsi non conosce limiti e c’è anche chi ha usufruito di ecocentri pagati da altre comunità come quelli di Maracalagonis e Settimo San Pietro: attraverso amici e parenti sono stati conferiti ingombranti “residenti” a Sinnai. Insomma, una situazione che necessita una risoluzione immediata anche perché le discariche abusive oramai spuntano ovunque e quando sarà tempo di effettuare le bonifiche i costi onerosi ricadranno su tutti i cittadini.