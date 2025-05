Sfrecciano anche senza casco a bordo del micro scooter elettrico per le vie del centro abitato, a volte anche sui marciapiedi mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Hanno dai 10 anni in su, da quanto emerge dalle testimonianze dei residenti che, dopo l’ultimo episodio accaduto ieri, si sono moltiplicate e confrontate tra loro. “Abbiamo evitato due coppie a bordo di due monopattini nel giro di 5 minuti, i primi due sfrecciavano contromano in via Roma, evitati per un soffio all’altezza del tabacchino, e gli altri due sono usciti contromano da via Cagliari verso via Trieste” ha raccontato un cittadino. Evitati per miracolo anche in questo caso.

“Li abbiamo incrociati pure noi, per un pelo non son finiti sotto la macchina”, “la scorsa settimana è accaduto in via Costituzione, i ragazzi in monopattino sono usciti a gran velocità da un senso unico in contromano” spiegano altri cittadini.

Una raccomandazione è rivolta ai genitori, soprattutto, dei giovanissimi che usano il mezzo: “Non aspettate che qualcuno li metta sotto, questa volta hanno avuto fortuna ma non lasciate le loro vite al caso”.