Sinnai, viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato

Sinnai. Non ha rispettato il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto dopo aver aggredito l’ex moglie in strada. L’uomo, imprenditore di 36 anni, in quell’occasione era stato denunciato per lesioni personali e ingiurie. Ma ieri ha violato la misura imposta e, per questo motivo, è stato arrestato in regime di domiciliari.