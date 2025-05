“Un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità in una zona strategica del nostro territorio”.

Marciapiede, cunetta, illuminazione e attraversamenti pedonali protetti sono solo alcune delle novità.

Nello specifico gli interventi, in capo al Settore Mobilità e Viario e interamente finanziati dalla Città Metropolitana di Cagliari, riguardano opere di completamento per la messa in sicurezza e manutenzione del tratto stradale e prevedono la realizzazione del marciapiede e della cunetta in cemento, attualmente interrotti, in prossimità del centro abitato fino all’innesto della rotatoria e la contestuale canalizzazione delle acque piovane su condotta interrata. Queste opere saranno integrate con la realizzazione dell’illuminazione stradale per tutto il tratto e attraversamenti pedonali.

Spiega la Sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu: “Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità in una zona strategica del nostro territorio”. Soddisfatto Francesco Lilliu, consigliere metropolitano con delega alla mobilità: “Questa importante opera conferma la sinergia tra la Città Metropolitana e i Comuni. Complimenti ai nostri uffici e grazie al Comune di Sinnai e alla sua Sindaca per la proficua collaborazione”.

“Questi interventi non solo miglioreranno il decoro e la funzionalità della strada, ma rappresentano un passo concreto verso una mobilità più sicura, ordinata e rispettosa delle esigenze di tutti.

La sicurezza stradale resta una priorità assoluta per questa Amministrazione, insieme alla Città metropolitana e altri enti, continuerà a investire in infrastrutture moderne e servizi di qualità per il benessere della nostra comunità” aggiunge Pusceddu.